Eskişehir'de Gıda Denetimleri: 301 İşletme Kontrol Edildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 22-28 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde 301 risk esaslı işletmeyi kontrol etti.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün haftalık faaliyet raporuna göre, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Mart 2025 tarihleri arasında 301 risk esaslı gıda ve yem işletmesini denetledi. Denetimlerde 43 ithalat işlemi ve 288 ihracat işlemi gerçekleştirilirken, 12 numune alındı. Ayrıca, 10 idari yaptırım kararı uygulanarak toplamda 1 milyon 349 bin 198 TL para cezası kesildi, 2 işletme hakkında ise imha kararı alındı. - ESKİŞEHİR