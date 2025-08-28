Eskişehir'de Gıda Denetimleri: 3.5 Milyon TL Ceza Kesildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Ağustos ayı raporuna göre, gıda güvenliğini tehdit eden işletmelere karşı yapılan denetimlerde toplam 3 milyon 477 bin 494 TL para cezası kesildi. Denetimler kapsamında, 1 işletmenin faaliyeti durdurulurken, bazı ürünler de imha edildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ağustos 2025 dönemi boyunca tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği gıda ve yem denetimlerinin aylık raporunu yayımladı. Rapora göre, il genelinde yapılan çalışmalar kapsamında, gıda güvenliğini tehlikeye atan işletmelere karşı yaptırımlar uygulandı.

Ağustos ayı içinde toplam 981 risk esaslı gıda ve yem işletmesi denetimi gerçekleştirilirken, bu denetimler sırasında 40 adet numune alımı yapıldı. Yapılan incelemeler ve yasalara aykırı durumlar sonucunda, 26 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Bu yaptırımların sonucunda kesilen toplam para cezası, 3 milyon 477 bin 494 TL'ye ulaştı.

Denetimler sırasında, gıda güvenliğini tehdit eden faaliyetler nedeniyle 1 işletmenin faaliyeti durdurulurken, 2 ürün toplatıldı ve 8 ürün için de imha kararı alındı.

Ayrıca, raporda yer alan verilere göre, Ağustos ayında 163 ithalat işlemi ve 710 ihracat işlemi için de gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR