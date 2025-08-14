Eskişehir'de Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde Büyük Yangın

Eskişehir'de Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde çıkan büyük yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, bu sabah saat 10.00 sıralarında Kanlıpınar mahallesinde bulunan Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan ve çevredeki geri dönüşüm depolarına sıçrayan yangın; 32 personel, 16 itfaiye aracı, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1 helikopter ve Türk hava Kuvvetleri'ne ait 2 yangın söndürme aracının dahil olduğu çalışmayla söndürüldü. An itibariyle bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR