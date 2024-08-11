Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Geniş Çaplı Denetim: Binlerce Kişiye Kimlik Sorgulaması Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı denetimde, 2 bin 918 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde, kurallara uymayan araç sürücülerine ceza kesildi ve bazı suç unsurları ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı denetimde çok sayıda personel görev alırken, 2 bin 918 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dün akşam saatlerinde Üniversite, İsmet İnönü ve Fabrikalar caddelerince 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada, 76 personel ve 2 tim çevik kuvvet görev aldı. Ekipler tarafından 2 bin 918 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 1 şahsın üzerinden kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 973 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 47 araç sürücüsüne ceza kesildi. Kontrol edilen 1 araçtan, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek ve 29 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Ayrıca 30 umuma açık yer kontrol edilirken 1 işletmeye evrakları eksik olduğu için işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Trafik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
12-13 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 12-13 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Menemen, Bergama, Seferihisar 12-13 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik 12-13 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Karatay, Meram 12-13 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukurova, Seyhan, Yüreğir 12-13 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Muratpaşa, Alanya 12-13 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 12-13 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım 12-13 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Polatlı, Çankaya 12-13 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Ağustos Samsunspor Beşiktaş maçı nereden izlenir? 12 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos başak, kova, aslan burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Resmi Gazete bugün (11 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Nigar eleme adayı mı? 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Nafia Kuş Aydın kimdir? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu! Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagramı neden kapatıldı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç?
title