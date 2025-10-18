Haberler

Eskişehir'de Geniş Çaplı Asayiş ve Trafik Uygulaması

Eskişehir'de Geniş Çaplı Asayiş ve Trafik Uygulaması
Güncelleme:
Eskişehir'in 71 Evler Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik geniş çaplı bir asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Mahallenin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturulurken, işletmeler de denetlendi.

Eskişehir'in 71 Evler Mahallesi'nde polis ekiplerince geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 71 Evler Mahallesi'nde uygulama yapıldı. Çalışmalar kapsamında, mahallenin bütün giriş ve çıkışlarında ekiplerce uygulama noktaları oluşturuldu.

Trafik uygulamasıyla eş zamanlı olarak işletmeler de denetlendi

Mahalleye giren ve çıkan araçlar, ekiplerce tek tek kontrol edildi. Trafik uygulamasıyla eş zamanlı olarak mahallede bulunan kıraathane ve benzeri iş yerleri de denetlendi, kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamaya trafik ekiplerinin yanı sıra çok sayıda Yunus Timi ve Narkotik Ekipleri de katıldı. Çevik Kuvvet Timleri'nin de destek sağladığı uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür uygulamaların devam edeceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR

