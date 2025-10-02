Eskişehir'de Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması Yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir'de 500 polis ve çok sayıda ekip katılımıyla gece saatlerinde yapılan geniş çaplı asayiş uygulamasında kaçak alkolden kimlik kontrolüne kadar birçok konuda inceleme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir'deki tüm park ve bahçelerde, umuma açık yerlerde, Porsuk Çayı kenarındaki istirahat yerlerinde geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünün Eskişehir'de gece saatlerinde yaptığı uygulamaya 500 polis ve çok sayıda ekip katıldı. Uygulamalarda kritik yerlere çevik kuvvet noktaları oluşturuldu. Uygulamada şüpheli şahıslar tek tek incelenirken, umuma açık yerlerde uygulama yapıldı. Polis tarafından önemli kavşaklarda da eş zamanlı trafik uygulaması yapıldı. Parklardaki uygulamalarda ise dronlardan da faydalanıldı.

Vatandaş polislere memnuniyetini iletti

Park bahçelerdeki uygulamaya denk gelen vatandaşlar, polise teşekkür ederek uygulamalardan duydukları memnuniyeti belirttiler. Denetimlerde 7 işletmeye kurallara uymadıkları için işlem yapılırken bir kişiden ise uyuşturucu madde ele geçirildi. - ESKİŞEHİR