Eskişehir'de Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması: 3 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasında polis ekiplerince binlerce kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, aranması bulunan 3 şahıs yakalandı ve trafikte eksiği olan 8 araca ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, dün akşam saatlerinde il genelinde geniş çaplı bir asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada ekiplerce binlerce kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması olan 3 şahıs yakalandı ve trafikte eksiği olan 8 araca cezai işlem uygulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen mekanlara da işlem yapıldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, uygulamaya katılım göstererek ekiplerin çalışmalarını takip etti. - ESKİŞEHİR