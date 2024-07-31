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Eskişehir'de genel asayiş ve denetim çalışmaları sürüyor

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Eskişehir'de polis ekipleri, Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 103 şahıs ve 12 araç sorgulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin genel asayiş ve denetim çalışmaları sürüyor.

Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevre sokaklarda genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla denetim yapıldı. Umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına yönelik Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerince 4 ekip, 12 personelle çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 103 şahıs ve 12 araç sorgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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