Eskişehir'de genel asayiş ve denetim çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de polis ekiplerinin genel asayiş ve denetim çalışmaları sürüyor.

Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevre sokaklarda genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla denetim yapıldı. Umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına yönelik Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerince 4 ekip, 12 personelle çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 103 şahıs ve 12 araç sorgulandı. - ESKİŞEHİR