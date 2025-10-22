Eskişehir'de Genç Sürücünün Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 4 Yaralı

Eskişehir'de 18 yaşından küçük kızın kullandığı iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada yaşı küçük sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıcabayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'den Kızılinler Mahallesi'ne doğru 18 yaşından küçük olduğu iddia edilen Ö.Ş.'nin kullandığı 26 AIC 470 plakalı SUV otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp şarampole uçtu.

Yaşı küçük sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde, Ö.Ş. isimli kızın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan Hamdi D. (37), A.D. (13) ve A.S. (13) isimli kız çocuğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Emre K. (28) ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, hurdaya dönen otomobilin içerisinden dışarıya fırlayan alkol şişeleri dikkat çekti.

Hayatını kaybeden Ö.Ş.'nin cenazesi otopsi için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR