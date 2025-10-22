Haberler

Eskişehir'de Genç Sürücünün Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 4 Yaralı

Eskişehir'de Genç Sürücünün Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 4 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 18 yaşından küçük kızın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazaya alkol şişeleri damga vurdu.

Eskişehir'de 18 yaşından küçük kızın kullandığı iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada yaşı küçük sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıcabayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'den Kızılinler Mahallesi'ne doğru 18 yaşından küçük olduğu iddia edilen Ö.Ş.'nin kullandığı 26 AIC 470 plakalı SUV otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp şarampole uçtu.

Yaşı küçük sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde, Ö.Ş. isimli kızın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan Hamdi D. (37), A.D. (13) ve A.S. (13) isimli kız çocuğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Emre K. (28) ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, hurdaya dönen otomobilin içerisinden dışarıya fırlayan alkol şişeleri dikkat çekti.

Hayatını kaybeden Ö.Ş.'nin cenazesi otopsi için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Yine rahat durmadı! Skandal karara Türkiye'den tepkiler yükseliyor
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Maç sonuna damga vuran sözler: Acı çekerek ilerleyeceğiz
Kjetil Knutsen Galatasaray taraftarını yorumladı: Tıkaçlar işe yaramadı, baş ağrım var

Galatasaray taraftarını yorumladı: Baş ağrım var, tıkaçlar...
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik

Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif

Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.