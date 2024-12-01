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Eskişehir'de Genç Sürücü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Genç Sürücü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'de 18 yaşındaki Mert Top, ani manevra yaptığı otomobiliyle beton elektrik direğine ve duvara çarparak hayatını kaybetti. Kazanın ardından polisin sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'de ara sokaktan önüne çıkan araca çarpmamak için yaptığı ani manevra sonucu kontrolünü kaybettiği otomobili ile beton elektrik direğine ve duvara çarpan 18 yaşındaki Mert Top, hayatını kaybetti.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AHA 283 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 18 yaşındaki Mert Top, ara sokaktan caddeye çıkan araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Manevra sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarında bulunan beton elektrik direğine ve bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şoför kabininde sıkışan Mert Top, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkartıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, ara sokaktan çıkarak kazaya neden olan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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