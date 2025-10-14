Eskişehir'de Genç Adam Eski Patronundan Şikayetçi Oldu

Eskişehir'de önceden çalıştığı işletmenin önünden geçerken selam verdiği gerekçesiyle hakarete ve saldırıya uğradığını iddia eden genç adam, eski patronundan şikayetçi oldu.

Eskişehir'de yaşayan 25 yaşındaki Cemal Kalkan, Odunpazarı ilçesinde bulunan ve geçmişte kurye olarak çalıştığı bir yemek işletmesinin önünden geçerken selam vermek istedi. Fakat Kalkan'ın iddiasına göre, işletmede beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kendisine işletme sahibi tarafından küfürler ve hakaretler edildiğini söyleyen genç adam, şaşırdığını ve duruma anlam veremediğini aktardı. Kalkan daha sonra ise kendisine sopayla saldırıldığını ve darp edildiğini iddia etti. Yaşanan durumdan dolayı oldukça üzülen Kalkan, eski patronundan davacı olduğunu bildirdi.

"Sopayla bana vuracaktı"

Konuyla alakalı konuşan Cemal Kalkan, "Kuryelik yapıyorum, 3 ay kadar beraber çalıştık ve sonra ayrıldık. Ben eski iş yerimin önünden geçerken selam vereyim dedim. Selamımı almadı. Yanındaki çalışan arkadaşımı sordum. Ondan sonra birden bana tepki gösterdi. Bana 'işte kör müsün, görmüyor musun burada yok' dedi. Ondan sonra küfürler etmeye başladı. Benim yanımda kız arkadaşım vardı. Kız arkadaşımın yanında gururuma dokundu. Ben birkaç kere uyardım, 'Abla küfür etme' dedim. Sonra aramızda birkaç tartışma oldu. Ben çıktım gittim. Ondan sonra eşi geldi, eşi bana bağırdı. Ben de geri döndüm. Ondan sonra 'Sen benim eşime nasıl küfür edersin, nasıl bağırırsın' diye bana bağırdı. Ben de dedim ki 'Abi kamera kaydın var kamera kayıtlarına bak, ondan sonra gel bana' dedim. Senin eşin benim kız arkadaşımın yanında bana küfür etti. Ondan sonra omzuma vurdu. Ondan sonra eşi de sopayı aldı. Sopayla bana vuracaktı. Allah'tan halk vardı ayırdılar yoksa kadın kafama sopayla vuracaktı. Bana kadına şiddet davası açtı. Kesinlikle hiçbir şiddet yoktur. Hiçbir şekilde temas da yoktur. Sözlü tartışmada benim üzerime yürüyor. Beni dövmek için ifadesi veriyor. Bu bir yalan gerçekten. Rapor almadım, şikayetçi olduğundan haberim yoktu. Sonra zaten emniyetten aradılar beni. Ben emniyete gidip ifademi verdim. Ondan sonra zaten mahkeme sürecimiz var. Mahkeme sürecimizde de yalancı şahit getirdi. Yalancı şahit de ben kabul etmeyeceğim mahkeme sürecinde. Bu şekilde gelişti olay. Şahit orada değildi. Belli ki ona arkadaşları anlatmışlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tartışılan eşinin bana vurduğu mesafe ile kişinin dükkanı belki 200 metre mesafe var oradan duyması imkansız. Konuşulanları görmesi, duyması imkansız. Arkadaşıdır kendisi esnaf karşı karşıya rica etmiş ona da olayı anlatmış. Gelip yalancı şahitlik yapıyor. 'Ben de oradaydım' diyor. Kesinlikle hiçbir şekilde orada değildi. Sadece benim kız arkadaşım vardı. Bir de birkaç tane halk oradan çıktı bizi ayırmak için. Eşi bana vurunca tabi. Kadın eşi. Ondan sonra zaten kadın sopayla geldi. Sopayı kafama vuracaktı. Benim kız arkadaşım, 'Cemal sopayla vuracak' diye bağırınca zaten kız arkadaşımın kendisi sopayı aldı. Mahkeme sürecinde zaten şahitlik yapacak. Dava süreci uzayacak şikayetçiyim kendisinden. Beni suçlu duruma düşürdü, haklıyken haksız duruma düşürdü. Ben bu davanın peşini bırakmayacağım" dedi. - ESKİŞEHİR