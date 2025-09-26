Haberler

Eskişehir'de Gece Uygulaması: 395 Şahıs ve 157 Araç Sorgulandı

Eskişehir'de Gece Uygulaması: 395 Şahıs ve 157 Araç Sorgulandı
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, toplam 395 şahıs ve 157 araç sorgulandı. Uygulama, güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla yapıldı.

Eskişehir'de 52 polisin gece yaptığı uygulamada 395 şahıs ve 157 araç sorgulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gece 21.00 ile 23.00 saatleri arasında, Yeşiltepe Mahallesi'nde güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik planlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Çeşitli birimlerinin yer aldığı, toplam 19 ekip ve 51 personelin katılımıyla yürütülen uygulamalarda; 395 şahıs ve 157 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda 2 araç sürücüsüne; muayenesiz araç kullanmak ve cam filmi nedeniyle cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

