Üye Girişi
Haberler
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın inanılmaz hikayesi
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti
Ayşe Barım'ın gözaltı sürecinin perde arkası! Telefonda konuştuğu 3 isim yüzünden başı yandı

Telefonda konuştuğu 3 isim yüzünden başı yandı

Eskişehir'de Garajdan Motosiklet Hırsızlığı Kameralarda

Eskişehir'de Garajdan Motosiklet Hırsızlığı Kameralarda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir apartmanın garajından motosiklet çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, 21 Ocak 2025 tarihinde meydana geldi ve polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Eskişehir'de yoldan geçerken kapısının açık olduğunu fark ettiği bir apartmanın garajından motosiklet çalan şahıs güvenlik kameraları ile birçok farklı açıdan kayıt altına alındı.

Olay, 21 Ocak 2025 tarihinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Emek Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen şahıs yoldan geçerken bir apartman kapısının açık olduğunu fark etti. Kapıdan içeriye giren ve garaja yönelen şahıs, apartman sakinlerine ait eşyaları inceledi. Ardından, garajdaki bir motosikleti çalan şahıs kayıplara karıştı. Şahsın hırsızlık anları apartmanın iç ve dış güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerince şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
img

Telefonda konuştuğu 3 isim yüzünden başı yandı
img

14 yaşındaki çocuğa patronunun villasında cinsel istismarda bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı
620 metre yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek köprüsü bu sene açılıyor

620 metre yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek köprüsü bu sene açılıyor
Bolu'daki yangın faciasında ölenlerin 36'sı çocuk

Yangın faciasında acımızı katlayan bir detay daha

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.