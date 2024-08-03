Eskişehir'de Garaj Yangını: Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi

Eskişehir'de garajda çıkan yangın sonrası aracalar kullanılmayacak hale gelirken, binanın dış cephesi ise zarar gördü.

Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın garaj kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmek üzere için ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin dairelere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Garajda bulunan araçlar kullanılamayacak hale gelirken, binanın dış cephesi de alevlerden zarar gördü. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra, garajda soğutma çalışması yaptı. - ESKİŞEHİR