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Eskişehir'de Garaj Yangını: Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi

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Eskişehir'de bir apartmanın garajında çıkan yangın sonucunda araçlar kullanılamaz hale geldi ve binanın dış cephesi zarar gördü. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Eskişehir'de garajda çıkan yangın sonrası aracalar kullanılmayacak hale gelirken, binanın dış cephesi ise zarar gördü.

Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın garaj kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmek üzere için ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin dairelere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Garajda bulunan araçlar kullanılamayacak hale gelirken, binanın dış cephesi de alevlerden zarar gördü. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra, garajda soğutma çalışması yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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