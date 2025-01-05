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Eskişehir'de Fırtına Pazarcı Esnafını Mağdur Etti

Eskişehir'de Fırtına Pazarcı Esnafını Mağdur Etti
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Eskişehir'de etkili olan fırtına, semt pazarında ürün satışı yapan esnafa zor anlar yaşattı. Şemsiyeleri ve tezgahları devrilen esnaf büyük mağduriyet yaşarken, kapalı pazar alanının eksikliğine dikkat çekti.

Eskişehir'de etkisini gösteren fırtına, pazarcı esnafına zor anlar yaşattı.

Kent genelinde dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına, sokakta çalışan esnafa zor anlar yaşattı. Semt pazarında ürün satışı yapan pazarcı esnafı, fırtınadan en çok etkilenen kesimde yer aldı. Yağıştan etkilenmemek için kullandıkları şemsiyelerin ve tezgahlarının devrilmesi sonucunda büyük mağduriyet yaşayan esnaf, içinde bulundukları zor anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Fırtınadan etkilenen esnaf, kapalı pazar alanı olmayışına tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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