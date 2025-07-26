Eskişehir'de Fırın Bacasında Küçük Çaplı Yangın

Eskişehir'de Fırın Bacasında Küçük Çaplı Yangın
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Eskişehir'de bir fırının bacasında çıkan yangın, mahalle sakinlerine endişe dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Eskişehir'de bir fırının bacasında çıkan küçük çaplı yangına itfaiye müdahale ederken, mahalledeki vatandaşlar o anları cam ve balkonlarından büyük bir endişeyle seyretti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kırmızıtoprak Mahallesi Ercan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir apartmanın altında bulunan fırın işletmesinin bacasında biriken kurumun kendiliğinde tutuşması sonucunda küçük çaplı yangın çıktı. Binanın tepesinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı bacaya müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, ciddi bir durum olmadığını tespit etti. Ekipler, işletme yetkililerini gerekli konular hakkında bilgilendirdikten sonra bölgeden ayrıldı. Öte yandan, mahalle sakinleri ise o anları cam ve balkonlarında büyük bir endişeyle takip etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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