Eskişehir'de Firari Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yakalanan kişinin üst aramasında tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Odunpazarı ilçesinde çalışma yaptı.

"Hırsızlık, yasa dışı ekim" gibi 4 ayrı suçtan kaydı bulunan ve "yasa dışı ekim"den 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü N.B. yakalandı. Bu kişinin üst aramasında ise tabanca ile 13 mermi ele geçirildi.

N.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.