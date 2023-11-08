Eskişehir'de firari 107 hükümlü yakalandı
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Eskişehir'de yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 107 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yürüttü. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 107 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Kasım'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan kaydı olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 107 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa