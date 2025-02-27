MSB, Özgür Özel'in sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır

MSB, CHP lideri Özgür Özel'in sözleri sonrası harekete geçti
Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?

Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor

Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor! İşte yeni sistemin detayları
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı

Son sözleri hakimi ikna etmedi! İşte Şener'in oğluna verilen ceza

Eskişehir'de FETÖ Üyesi Yakalandı

Eskişehir'de FETÖ Üyesi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, 'Silahlı Terör Örgütüne (FETÖ) Üye Olmak Suçu' nedeniyle aranan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şahsın 2 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Eskişehir'de 'Silahlı Terör Örgütüne (FETÖ) Üye Olmak Suçu' ile arandığı tespit edilen ve jandarma ekiplerince yakalanan bir şahıs, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 'Silahlı Terör Örgütüne (FETÖ) Üye Olmak Suçu' ile arandığı tespit edilen bir şahıs Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce 25 Şubat 2025 tarihinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahsın 2 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Tutuklanan şahsın Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı
img

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
img

Son sözleri hakimi ikna etmedi! İşte Şener'in oğluna verilen ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı

Bakan Fidan duyurmuştu! Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul'da
Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti gerçek mi oluyor? Şili'de OHAL ilan edildi

Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oluyor? Ülkede OHAL ilan edildi
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı

Kanlar içinde çocuğunun üstüne kapanıp kendini kalkan yaptı
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.