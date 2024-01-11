Eskişehir'de FETÖ üyesi yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü üyelerinin ve terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde, ekipler tarafından hakkında 'FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın, Tepebaşı ilçesine geleceği bilgisi alındı.

Başlatılan çalışmalar neticesinde, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR