Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt mensuplarını yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına çalışmalar sürüyor. Kentte FETÖ/PDY avukat yapılmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu çerçevesinde haklarında yakalama kararı olan, 7 yıl ile 9 yıl arasında hapis cezası bulunan A.T., M.U. ve İ.Ö. isimli şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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