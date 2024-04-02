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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Eskişehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması çerçevesinde, örgüte ve örgüt mensubu ailelere maddi destek sağlayan, örgüt içinde dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulunan, örgüte yeni eleman temini için çalışmalar yürüten, firari ve kaçak durumundaki örgüt mensuplarının saklanmaları gaybubet evi ayarlayan, işlem görmüş örgüt mensuplarının yurtdışına kaçmalarına yardım eden, esnaf yapılanmasında faaliyet gösteren, örgütün sözde mali yapılanma sorumluları oldukları tespit edilen, aralarında örgütün sözde Bölge Sorumlusu, İl Muhasebecisi, İl Muhasebe yardımcısı, ATM (Arama Tarama Mesulü) sorumlusu konumunda olan 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Eskişehir Güvenlik Adliye Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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