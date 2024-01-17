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Eskişehir'de FETÖ, DEAŞ ve PKK Terör Örgütlerine Operasyon

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Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ/PYD, DEAŞ ve PKK terör örgütlerine mensup 8 şüpheli yakalandı. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda, aranan şahısların yakalanması ve propagandaların tespiti sağlandı.

Eskişehir'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucu FETÖ/PYD, DEAŞ ve PKK terör örgütlerine mensup olan 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, terör örgütlerinin Eskişehir'deki faaliyetlerinin tespit edilerek engellenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu M.E ve A.Ç. isimli 2 şahsın 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandıkları tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de olduğu tespit edilen DEAŞ Terör Örgütü mensubu 4 şüphelinin yakalanması amacıyla ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, yakalanan şahıslardan 1'i sınır dışı edilirken, 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHKP-C ve PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Adliye Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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