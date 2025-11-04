Haberler

Eskişehir'de Faturasız Yabancı Parfüm Operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 450 bin TL olan 150 adet faturasız yabancı menşeili parfüm ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince piyasa değeri 450 bin TL olan 150 adet faturasız yabancı menşeili parfüm ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 1 şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği faturasız yabancı menşeili parfümleri haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya süreceği öğrenildi. Ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Odunpazarı İlçesi'nde olduğu tespit edilen şüpheli şahsın aracında yapılan aramada, piyasa değeri 450 bin TL olan 150 adet çeşitli markalara ait faturasız yabancı menşeili parfüm ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
