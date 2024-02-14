Eskişehir'de Farklı Sürelerde Hapis Cezası Bulunan 90 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda farklı sürelerde hapis cezası bulunan 90 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirebilmesi ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, farklı suçlar çerçevesinde farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR