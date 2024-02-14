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Eskişehir'de Farklı Sürelerde Hapis Cezası Bulunan 90 Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda, farklı suçlar çerçevesinde farklı sürelerde hapis cezası bulunan 90 şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda farklı sürelerde hapis cezası bulunan 90 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirebilmesi ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, farklı suçlar çerçevesinde farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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