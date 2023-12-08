Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Farklı Suçlardan Aranan 41 Şüpheli Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir'de farklı suçlardan değişik sürelerde hapis cezası bulunan 41 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Denetimler sonucunda 39 şahıs 5 yıla kadar, 2 şüpheli ise 5 ile 10 yıl arası hapis cezasıyla aranıyordu. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de farklı suçlardan değişik sürelerde hapis cezası bulunan 41 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kamu düzeninin korunma amacıyla denetim gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde 29 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, farklı suçlardan 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 39 şahıs, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde yakalanan toplam 41 şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Jandarma Yakalama Adliye Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Hafta sonu hava yağmurlu mu? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir? 7 günlük turist vizesi hangi tarihlerde geçerli? Yunanistan 10 ada vize muafiyeti ne zaman başlayacak? SARI KODLU İLLER 8 ARALIK 2023 | Sarı kod hangi illerde? Meteorolojinin uyardığı sarı ve turuncu kodlu 14 şehir hangileri? Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası 2023 hangi tarihte, ayın kaçında? Filiz Taçbaş kimdir, kaç yaşında? Filiz Taçbaş hangi dizilerde oynadı? BURÇLAR DEĞİŞTİ Mİ 2023? Burç tarihleri niye, nasıl değişti? 2023 hangi ay hangi burç? Gizem Bağdaçiçek kimdir, kaç yaşında? Gizem Bağdaçiçek neden gözaltına alındı? 8 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL? Bugün okullar tatil mi, var mı, yok mu? İstanbul'da bugün okullar da kar tatili var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title