Eskişehir'de Farklı Suçlardan Aranan 41 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de farklı suçlardan değişik sürelerde hapis cezası bulunan 41 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Denetimler sonucunda 39 şahıs 5 yıla kadar, 2 şüpheli ise 5 ile 10 yıl arası hapis cezasıyla aranıyordu. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de farklı suçlardan değişik sürelerde hapis cezası bulunan 41 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kamu düzeninin korunma amacıyla denetim gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde 29 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, farklı suçlardan 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 39 şahıs, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde yakalanan toplam 41 şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR