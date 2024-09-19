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Eskişehir'de Farklı Suçlardan Aranan 3 Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de Farklı Suçlardan Aranan 3 Şahıs Tutuklandı
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Eskişehir'de yapılan polis çalışmaları sonucunda, hırsızlık ve para cezası bulunan toplam 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Şahısların çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve para cezası olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde farklı suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, M.Ö. isimli şüphelinin çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme suçundan 6 milyon 50 bin 213 TL kesinleşmiş para cezasının ile Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan aranmasının olduğu, E.K. isimli şüphelinin hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve S.Y. isimli şüphelinin hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 8 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheliler adli işlemlerin akabinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Polis

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