Eskişehir'de Fahri Trafik Müfettişlerine Bilgilendirme Toplantısı

Eskişehir'de, fahri trafik müfettişleri için düzenlenen toplantıda, trafik kural ihlali tespit tutanaklarının düzenlenmesi ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıya 126 yerel ve 30 misafir müfettiş katıldı.

Eskişehir'de fahri trafik müfettişlerinin katıldığı bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında, Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı düzenlenirken dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Eskişehir'e kayıtlı 126 ve misafir 30 fahri trafik müfettişi toplantıya katılım sağladı. Yapılan toplantıda; Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı düzenlenirken dikkat edilecek hususlar, ihlal tespit tutanakları ve bu tutanakların dönüştürülmesi sonucu oluşan idari para cezası karar tutanaklarına ilişkin veriler ile mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafikte karşılaşılan kural ihlallerine karşı fahri trafik müfettişleri ile işbirliği içerisinde çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğünü açıkladı. - ESKİŞEHİR

