Eskişehir'de Fabrika Çalışanlarına Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Eğitimi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince fabrika çalışanlarına yönelik "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 5 Milyon Erkeğe Farkındalık ve KADES Uygulaması Tanıtımı" konularında bilgilendirme ve eğitim faaliyeti düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde; Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı İmişehir Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin katılımıyla, fabrika çalışanlarına yönelik, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 5 Milyon Erkeğe Farkındalık ve KADES Uygulaması Tanıtımı" konularında bilgilendirme ve eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu' çerçevesinde bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR