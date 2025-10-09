Eskişehir'de Eylül Ayında Terörle İlgili Olaylar ve Güvenlik Önlemleri

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eylül ayı içerisinde terörle ilişkili olarak 9 olay meydana geldiğini, 4 gözaltı yapıldığını ve 1 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Vali Hüseyin Aksoy, 2025 yılı eylül ayında Eskişehir'in huzur ve güvenliğine yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, "Eylül ayı içerisinde terörle ilişkili olarak 9 olay meydana gelmiş, 4 gözaltı yapılmış, 1 kişi tutuklanmış, 1 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmıştır. İlimizin asayişinin en üst noktaya ulaşması anlamında güvenlik birimlerimizin yoğun çalışmaları eylül ayında da devam etmiştir. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta, bir önceki yılla kıyasladığımızda yüzde 5,7'lik bir azalış gerçekleşmiştir. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta, yine bir önceki yılla karşılaştırdığımızda yüzde 22,4'lük bir azalış gerçekleşmiştir. Topluma karşı işlenen suçlarda da yüzde 3,5'lik bir azalış gerçekleşmiştir. Millete ve devlete karşı işlenen suçlarda da yüzde 6,3'lük bir artış söz konusudur. Takibi gereken suçlara da baktığımızda yine yüzde 7,3'lük bir artış söz konusudur" dedi.

"Huzur ve güven ortamını zedeleyecek bir duruma asla müsaade edilmeyecek"

Halkın huzur ve güvenliği için güvenlik birimlerinin yoğun bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Vali Aksoy, "Özellikle Porsuk Çayı civarında halkı rahatsız edebilecek, suça bulaşma ihtimali olabilecek kişiler varsa bunların denetimleri ve kontrolünün sağlanması adına güvenlik birimlerimiz gece gündüz demeden bu çalışmaları ortaya koymaktadır. Halkı rahatsız edecek, huzur ve güven ortamını zedeleyecek herhangi bir duruma asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Aranması bulunan 117 kişi yakalandı"

Asayiş suçlarıyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarla ilgili verileri de paylaşan Vali Aksoy, şöyle devam etti:

"Hapis cezasıyla aranan 117 kişi yakalanmıştır. Bu süreç içerisinde yine hakkında ifade alınması gereken 247 kişinin de ifadesi alınarak işlemleri tamamlanmıştır. Hapis cezasıyla aranan 117 kişiye baktığımızda, bunların 69'u 0 ila 5 yıl arasında, 35'i 5 ila 10 yıl arasında, 13'ü de 10 yıl ve üzeri olmak üzere hapis cezasıyla aranan şahıslar yakalanarak cezaevine gönderilmiştir. İlimizin huzur ve güvenliği için katkı sağladığını değerlendirdiğimiz şok uygulamalarımız devam etmekte. Bu şok uygulamalarımızda toplam 54 bin 731 kişi sorgulanmış ve bu sorgulama sırasında aranması olduğu belirlenen 74 kişi yakalanmıştır. Şok uygulamalar kapsamı içerisinde özellikle eğlence mekanlarına yönelik olarak uygulama yapılıyor. Haftanın belirli gün ve saatlerinde, aynı saatlere bağlı olmadan farklı zaman dilimlerinde güvenlik birimlerimiz bu denetimlerini çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Her noktada huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla bu çalışmalarımız büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Yine yol uygulama noktalarımız devam etmektedir. Toplamda 4 ayrı noktada 56 bin 998 araç sorgulanmış ve bu araçlarla birlikte 72 bin 677 şahsın sorgusu yapılmış, aranması olan 77 kişi de yakalanmıştır." - ESKİŞEHİR