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Eskişehir'de Eylem Yapan 12 Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir'de Eylem Yapan 12 Kişi Gözaltına Alındı
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Eskişehir'deki eylemlerde 'Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından 12 kişi gözaltına alındı. 14 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Eskişehir'deki eylemlerde Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet ile Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediği belirlenen 14 kişiden 12'si operasyonla gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirilen eylemlerde '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet' ile 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçunu işlediği tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken 2 şahsın yakalanması için çalışma devam ediyor. Gözaltına alınan şahısların, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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