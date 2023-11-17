Eskişehir'de Evden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Eskişehir'de bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi'nde bulunan bir evden gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 1 adet kaynak makinesi, 1 adet ağaç kesme makinesi ve 2 adet beton delici çaldığı tespit edilen 2 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından 'Evden Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR