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Eskişehir'de Evden Halı Çalma Olayı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Eskişehir'de bir evin balkonunda asılı halıyı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelilerin motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştığı görüntülerde yer aldı. Apartman sakinleri şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.