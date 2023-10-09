Eskişehir'de Evden Halı Çalma Olayı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Eskişehir'de bir evin balkonunda asılı halıyı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelilerin motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştığı görüntülerde yer aldı. Apartman sakinleri şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.
Eskişehir'de iki şüphelinin bir evin balkonunda asılı halıyı çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Zafer Mahallesi Poyrazlı Sokak'taki bir evin balkonuna asılan halı, kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından çalındı.
Şüphelilerin motosikletle evin önüne gelerek balkondaki halıyı hızla alıp bölgeden uzaklaşması, apartmana ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Apartman sakinlerinin şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa