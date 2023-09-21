Eskişehir'de Evde Yağma Olayı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de bir evde bulunan 3 kişiyi ellerinden ve ayaklarından bağlayarak yağma olayı gerçekleştiren 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler, evde bulunan para, cep telefonu ve değerli eşyaları alarak kaçmışlardı.

Eskişehir'de bir evde bulunan 3 kişiyi ellerinden ve ayaklarından bağlayarak yağma olayı gerçekleştiren 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çifteler ilçesinde bulunan bir apartmanın 2'nci kattaki dairesine giren Barış T. Baran A. ve Zülfikar Z. isimli şüpheliler, evde bulunan 3 kişiyi silah ve bıçak tehdidiyle ellerinden ve ayaklarından bağladı. Ardından evde bulunan bin Euro, 4 bin TL, 3 cep telefonu, 1 adet altın yüzük ve 1 adet bir akıllı saati alıp olay yerinden otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyon ile şüpheliler Barış T, Baran A. ile Zülfikar Z. saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındılar. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR