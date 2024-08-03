Eskişehir'de Evde Patlayan Tüpün Yol Aşırı Yangına Neden Olması

Eskişehir'de bir evde patlayan ve 100 metre ötedeki bahçeye düşen tüpün alev almasıyla çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu Mahallesi Onurlu Sokak üzerinde bulunan bir evde küçük tüp patladı. Patlamanın etkisiyle küçük tüp, yaklaşık 100 metre ilerideki bahçeye düştü. Bahçede tutuşan tüp sonrası alevlerin büyümesi ile yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. - ESKİŞEHİR