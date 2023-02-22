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Eskişehir'de ev yangını, 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de ev yangını, 1 ölü

Eskişehir'de bir evde çıkan yangında, yüzde 70 zihinsel engelli olduğu öğrenilen 56 yaşındaki şahıs yanarak can verdi.

Eskişehir'de bir evde çıkan yangında, yüzde 70 zihinsel engelli olduğu öğrenilen 56 yaşındaki şahıs yanarak can verdi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Fidangül Sokak'taki 7 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin salon bölümünde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Binadakilerin durumu fark etmesiyle ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 56 yaşındaki Kazım Aytüre'nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında hayatını kaybeden Kazım Aytüre'nin yüzde 70 zihinsel engelli olduğu ve annesi Sultan Aytüre'nin pazara gittiği için evde olmadığı öğrenildi. Anne Aytüre, olayda ihmali bulunduğu şüphesiyle ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Odunpazarı Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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