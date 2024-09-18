Eskişehir'de Eski Sevgiliye Bıçaklı Saldırı: Ceza 19 Yıl 7 Ay

Eskişehir'de sokak ortasında eski sevgilisine saldırarak 15 yerinden bıçaklayan ve mahkemede kendisini "Kadın olmanın avantajını kullanarak en üstten cezalandırılmamı istiyorlar" diyerek savunan şahsa 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl, 'Israrlı takip' suçundan 1 yıl 6 ay ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan 1 ay olmak üzere toplam 19 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak'ta meydana gelen olayda spor eğitmeni Gamze C., arkadaşı ile yürüdüğü esnada arkasından koşarak gelen 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih D.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayda vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 15 bıçak darbesiyle yaralanan Gamze C., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan eski sevgili Fatih D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, hakkında 14 yıldan 24 yıla kadar hapis talep edilen tutuklu sanık Fatih D. ve taraf avukatları katıldı.

"Yapmış olsam yaptım der anlımın akıyla yatarım"

Mahkeme heyeti tarafından verilen sözde, eski sevgilisi tarafından iftiraya uğradığını belirten tutuklu sanık Fatih D., "Başka erkeklerle ilişkisi olduğunu öğrendiğim zaman ayrılmak istedim. Kendisine daha önceden vermiş olduğum borcu da istedim. Uzaklaştırma kararı yalan beyanlarla ve iftiralarla alındı. Benim işlemediğim suçları sundular. Ailesiyle ilgili tehdit suçları üzerime atıldı. Bunların hepsi üzerine atılı suçlardır. Yaklaşık 200 cumhuriyet altını ve 2 milyon 250 bin TL dolandırdılar. Takip ettiğim söyleniyor. Zaten yerini biliyordum, öldürüp bıçaklama niyetim olsa gidip dükkanında yapardım. Aynı gün karakolda tehdit mesajı attığımı söylemişler fakat teslim etmemişler. Tekrar istendiğinde de sunamadılar. Yapmış olsam yaptım der anlımın akıyla yatarım. Savcı mütalaada çelişkiye düşmüştür. Olay anının mütalaa açıklaması ile güvenlik kamerası görüntüsü farklıdır" dedi.

"Anam avradım olsun öldürmek istesem orada öldürürdüm"

Karşısındaki kişinin kadın olmasından dolayı üst mertebeden ceza talep edildiğini ve olayda bıçak kullanmadığını söyleyen Fatih D., "Bıçak bende yoktu. Ben bıçakla vurmadım, telefonla vurdum. Kadın olmanın avantajını kullanarak en üstten cezalandırılmamı istiyorlar. Bıçakta parmak izim var mı yok mu bilmiyorum. Anam avradım olsun öldürmek istesem orada öldürürdüm. Bıçak bende yoktu bu nettir. Ben hiçbir şekilde o bıçağı taşımadım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti tarafından karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık Fatih D., 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili kanunun kötüye kullanıldığını belirterek, "Ben yalan beyan veren kadınların ve doğru beyan veren kadınların karakolda ayrılmasını istiyorum. Devletimizden 6284 yasasını iyi ve kötü kullanan kadınları ayırt etmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fatih D. hakkında kararını açıkladı. Sanık hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl, 'Israrlı takip' suçundan 1 yıl 6 ay ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan 1 ay hapis cezasına karar verildi. - ESKİŞEHİR