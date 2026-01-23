4 çocuk annesi eski sevgilisinin boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Eskişehir'de yabancı uyruklu eski sevgilisi 4 çocuk annesi kadını boğazını keserek öldüren sanığa, iyi hal indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Havlucu Sokak'ta bulunan bir apartmanda 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Apartmanda oturan Afganistan uyruklu 1'i engelli 4 çocuk annesi Shabana Solaiman Khil, eski sevgilisi Abdukarim Shadab ile tartıştı. Tartışma sorasında Shabana Solaiman Khil'in engelli oğlunun da evde olduğu öğrenildi. İkili arasında çıkan kavgada Abdukarim Shadab, Shabana Solaiman Khil'in boğazını bıçakla kesti. Şahıs olay sonrası olay yerinden kaçtı. Adrese gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Shabana Solaiman Khil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Abdukarim Shadab'ın yakalanması için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Şahsın Sakarya'ya kaçtığı belirlendi. Eskişehir ve Sakarya polisinin düzenlediği operasyonda Abdukarim Shadab, saklandığı evde yakalandı. Eskişehir'e getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdukarim Shadab, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 çocuk, devlet korumasına alındı.

Olayla ilgili dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Abdukarim Shadab ve taraf avukatlar hazır bulundu.

Okunan mütalaada, "Sanık ile maktulün daha öncesinde bir müddet ilişki yaşadıkları ancak olay öncesinde ayrı oldukları; sanığın ısrarla maktulle görüşmeye çalıştığı, maktulün bu durumu kabul etmediği; olay tarihinde sanığın alınan beyanları, kamera görüntüleri, Maktulle sanık arasında yaşanan tartışma, sanığın getirdiği bıçak ile maktulün karşı koyma çabasına rağmen boğazından bıçakladığı, maktulün olay yerinde ex olduğu; Sanığın kıyafetlerini olay yerinde değiştirdiği, bulunan bıçağı olay yerinden ayrıldıktan çöp konteynerine attığı; sanığın bu şekilde tasarlayarak ve can havliyle kadına karşı öldürme suçunu işlemiş olduğundan bahisle 82/1-A-B-D'den takdir indirimi uygulanmaksızın cezalandırılmasına" ifadeleri yer aldı.

"Bana saldırdı bu sonuç ortaya çıktı"

Son sözü sorulan sanık Abdukarim Shadab, "Çok pişmanım, vicdan azabı çekiyorum, olay kendiliğinden oluştu. O bana saldırdı, bu sonuç ortaya çıktı" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. - ESKİŞEHİR