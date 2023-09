Eskişehir'de eski sevgilisini bıçaklayarak yaralayan şahıs hakkında iddianame hazırlandı

Eskişehir'de eski sevgilisini 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan şahıs hakkında hazırlanan iddianamede 14 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, spor eğitmeni Gamze C., arkadaşı ile yürüdüğü esnada arkasından koşarak gelen eski sevgilisi Fatih D.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olay sonrası vücuduna aldığı 15 bıçak darbesiyle yaralanan Gamze C., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eski sevgilisinin saldırısına uğrayan Gamze C., aldığı bıçak darbelerinin ardından el ve parmaklarını kullanamadığı için 2 kez ameliyat edildi.

Olayın ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçu çerçevesinde tutuklanan Fatih D. hakkında 7 sayfalık iddianame hazırlandı. Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen dilekçede, eski sevgilisine dehşet dolu anlar yaşatan Fatih D. hakkında, 'Israrlı takip', 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından 14 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eski eşlerine de şiddet uygulamış

Tutuklu halde cezaevinde bulunan Fatih D. hakkında hazırlanan iddianamede, daha önce evli olduğu 2 kadına da şiddet uyguladığı belirtildi. Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde eski eşlerine yönelik, 'Eşe karşı kasten yaralama', 'Hakaret', 'Cinsel taciz', 'Tehdit', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından 15 ayrı davası bulunan şüpheli Fatih D.'nin suç işlemeye yatkın hallerinin de altı çizilirken, "Şüpheli Fatih'in eşlerine ve birlikte yaşadığı kadınlara yönelik süreklilik arz eder şekilde, şiddet, tehdit, fiziki darp, yaralama, hakaret, alıkoyma, huzur bozma gibi suç teşkil eden birçok eylemlerde bulunduğu, bu değerlendirmeler ışığında şüphelinin, kadınlara ve diğer bireylere karşı şiddet uygulamaya meyilli olduğu, eşleri dahil olmak üzere kadınlara ve diğer bireylere yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunduğu sırada ortaya koyduğu kast ve saiki, bu eylem ve suçları işlediği sırada eylemlerini devam ettirerek sürekli hale getirmesi, eylemlerini ve uyguladığı şiddetin derecesini artırması aile içi ve kadınlara yönelik şiddet eylemleri itibarıyla toplum ve kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına, bu suç konularının öneminden sürekli bahsedilmesine rağmen şüphelinin suç işlemeye yatkın bir kişi olduğu anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Öldürülmekle tehdit edildim"

Eski sevgilisi tarafından 15 bıçak darbesi ile yaralanan ve halen fizik tedavi alan Gamze C., ifadesinde, "Şüpheli Fatih ile 1 yıl önce tanıştık. Daha sonra sevgili olduk. Geçen yıl ekim ayında bana fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı. Bu nedenle tedbir kararı aldırdım. Buna rağmen evleneceğimizi düşünerek Fatih ile görüşmeye devam ettim. Geçen nisan ayında bana yine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı. Ayrıca hakaret ederek tehditlerde bulundu. 'Benden ayrılırsan seni yaşatmam, babanın yanına gönderirim. Benim adli makamlarda tanıdıklarım var, bana kimse bir şey yapamaz. Eski eşim de hapishanede' diyerek tehdit etti. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı aldırdım. Şüpheli Fatih, sosyal medya ve cep telefonu üzerinden iletişim kurmaya çalıştı. Sürekli iş yerimin önüne gelip gitti. Olay akşamı arkadaşımla dolaşmak için dışarı çıktık. Girdiğimiz sokağın karanlık olması nedeniyle tedirgin olup, geri döndüğümüz sırada Fatih'i elinde bıçakla karşımda gördüm. Üzerime doğru koştu. Bıçakla üzerime saldırdı. Kafa, boyun, göğüs bölgelerimi hedef alarak birçok kez bıçakladı. Yaklaşık 15 bıçak darbesiyle yaralandım. Bana vurmaya devam ettiği sırada bıçak kırıldı. Bıçak kırılmasaydı beni öldürecekti" dedi.

"Yanımda bıçak ya da kesici alet yoktu, ellerimle vurdum"

Olayda bıçak kullanmadığını, elleri ile eski sevgilisi Gamze C.'yi yaraladığını belirten tutuklu sanık Fatih D. ise "Gamze, eski kız arkadaşımdır. Yaklaşık olaydan 1 ay önce ayrıldık. Olay akşamı alkol aldıktan sonra sokakta yürürken Gamze'yi gördüm. Bana kinayeli şekilde hakaret etti. Gamze'nin peşinden gidip yanına yaklaştım. Sonra üzerine çullandım. Ellerimle vurdum. Yanımda bıçak ya da kesici alet yoktu. Sonra oradan kaçtım" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR