Eskişehir'de Eski Sevgilisi Tarafından Öldürülen Kadınla İlgili Şüpheli Tutuklandı

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Eskişehir'de eski sevgilisi tarafından dört çocuk annesi kadının öldürülmesi olayı sonrası şüpheli, Sakarya'da yakalanarak tutuklandı. Olay, Tepebaşı'ndaki bir apartmanda gerçekleşti ve şüpheli, 'Kadına Karşı Kasten Öldürme' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Eskişehir'de eski sevgilisi 4 çocuk annesi kadını öldürdüğü şüphesiyle kaçtığı Sakarya'da yakalanan eski sevgilisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Tepebaşı Güllük Mahallesi Havlucu Sokak'taki 3 katlı bir apartmanda dün sabaha karşı meydana geldi. 1'i engelli 4 çocuk annesi yabancı uyruklu S.S.K., engelli çocuğuyla yaşadığı evde, eski sevgilisi A.S. tarafından bıçaklanarak vahşice öldürüldü. Sakarya'da yakalanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Eski sevgili tutuklandı

Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından "Kadına Karşı Kasten Öldürme, Tasarlayarak Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme" suçu kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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