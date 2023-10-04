Eskişehir'de Eşini Bıçaklayan ve Evini Ateşe Veren Şüpheliye 18 Yıl Hapis Cezası

Eskişehir'de eşini ve kendisini bıçaklayan ardından da ikamet ettikleri evi ateşe veren şüpheli, 'yangın çıkarmak suretiyle kadın olan eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de eşini ve kendisini bıçaklayan ardından da ikamet ettikleri evi ateşe veren şüpheli, 'yangın çıkarmak suretiyle kadın olan eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Sütlüce Mahallesi Kankardeş Sokak'ta meydana gelen olayda, Bangledeş uyruklu eşi ile sorun yaşayan İran uyruklu Hamid S., çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu hem kendisini hem de eşini bıçakla yaraladı. Ardından yaşadıkları evi ateşe veren Hamid S., eşinin yaralanmasına ve apartmanda yaşayan 2 kişinin de dumandan etkilenerek rahatsızlanmasına neden oldu. Polis ekiplerince tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli Hamid S., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar celsesinde tutuklu sanık Hamid S. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

"Beraatimi talep ediyorum"

Mahkeme heyeti kararı açıklamadan önce tutuklu sanık Hamid S.'ye son sözünü sordu. Hamid S., "Ben sadece kendime zarar verdim. Evi yaktım. Eşime karşı herhangi bir şey yapmadım. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

Sanık hakkında kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'yangın çıkarmak suretiyle kadın olan eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. - ESKİŞEHİR