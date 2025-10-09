Eskişehir'de Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kişi Yakalandı
Eskişehir'de yapılan narkotik operasyonunda 11 kişi yakalanırken, 8'i tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucular ve silah ele geçirildi.
Eskişehir'de yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 kişiden 9'u adliyeye sevk edilirken, 8 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce zehir tacirlerine karşı il genelinde 10 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde 11 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 334.28 gram bonzai, 308 adet sentetik ecza hap, 9.84 gram metamfetamin, 0.65 gram bonzai ham maddesi, 1 adet ecstacy hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet kalem tipi silah ve 8 adet fişek ele geçirildi. Konuyla alakalı yakalan 2'si kadın 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden birinin gülmesi ise dikkat çekti. - ESKİŞEHİR