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Eskişehir'de Emniyet Operasyonu: 11 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Emniyet Operasyonu: 11 Şahıs Yakalandı
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Eskişehir'de emniyet güçleri tarafından yapılan kimlik sorgularında 11 suçlu şahıs yakalandı. Yapılan hata 6 bin 310 şahıs ve 59 araç üzerinde gerçekleştirilirken, ruhsatsız bir tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçi ekiplerince 6 bin 310 şahsa ve 59 araca kimlik sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 11 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 14-20 Ocak 2025 tarihleri arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 6 bin 310 şahsa ve 59 araca kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda; 1 şahsın hırsızlık suçundan 6 yıl 6 ay, 1 şahsın hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay ve 1 şahsın hakaret suçundan 2 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Aralarında mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan da aranan toplam 11 şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin uygulandı. Ayrıca, 14 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilirken, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişeğin ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kız öğrenci yurtları çevresinde yapılan uygulamalarda bin 201 şahıs ve 406 araca kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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