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Eskişehir'de Emniyet Kemeri Kullanımının Önemi Anlaşıldı

Eskişehir'de Emniyet Kemeri Kullanımının Önemi Anlaşıldı
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, 10 ay içinde gerçekleşen trafik kazalarında emniyet kemeri takan sürücü ve yolcuların ya hafif yaralandığını ya da hiç yara almadığını açıkladı. Toplamda 4 ölümlü ve 182 yaralanmalı kaza kaydedildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nca sorumluluk bölgelerinde 10 ay içerisinde 4 ölümlü ve 182 yaralanmalı trafik kazası olduğu, bu kazalarda emniyet kemeri takan sürücü ve yolcuların ya hiç yara almadan ya da hafif şekilde yaralanarak kurtuldukları açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın trafik sorumluluk bölgesinde yer alan 109 kilometresi devlet karayolu, 509 kilometresi il yolu ve 4 bin 51 kilometresi mahalle yolu olmak üzere toplam 4 bin 669 kilometrelik yolda görevli Trafik Jandarması ekiplerince çalışma yapıldı. Bu çerçevede, gece ve gündüz aralıksız olarak kontroller ve denetimler yapıldı. Jandarmanın tüm çalışmalarına rağmen 1 Ocak - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında 4 ölümlü, 182 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 4 vatandaş hayatını kaybederken, 373 vatandaş yaralandı.

Emniyet kemeri takan sürücü ve yolcular ya hiç yara almadan ya da hafif şekilde yaralanarak kurtuldu

Jandarma sorumluluk bölgesindeki trafik kazalarının yüzde 67'sinin tek taraflı, yüzde 33'ünün ise çift taraflı olarak meydana geldiği açıklandı. Tek taraflı trafik kazalarının yüzde 65'i aracın hızını yolda uyduramamaktan kaynaklı yoldan çıkma; çift taraflı trafik kazalarının ise yüzde 40'ı yandan çarpma, yüzde 35'i karşılıklı çarpışma, yüzde 20'si de arkadan çarpma şeklinde gerçekleştiği belirlendi. Bu trafik kazalarında ekiplerce yapılan kontrollerde emniyet kemeri takan sürücü ve yolcuların ya hiç yara almadan ya da hafif şekilde yaralanarak kurtuldukları anlaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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