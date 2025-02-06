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Eskişehir'de Emniyet Kemeri Denetimi: 284 Sürücü Kontrol Edildi

Eskişehir'de Emniyet Kemeri Denetimi: 284 Sürücü Kontrol Edildi
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Eskişehir'de trafik ekipleri tarafından yapılan emniyet kemeri denetiminde 284 sürücü kontrol edildi ve 9'una cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında sürücüler emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirildi.

Eskişehir'de trafik ekiplerince yapılan emniyet kemeri uygulamasında 284 sürücü kontrol edilirken, 9'una cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce emniyet kemeri kullanmayan araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 284 araç ve sürücüsü durduruldu. Yapılan kontrollerde emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 9 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Öte yandan denetimlerde başta hususi araçlar olmak üzere tüm sürücüler ve ön arka koltukta bulunan yolculara emniyet kemeri kullanımına bağlı olarak, trafik kazalarında araçların devrilmesi ve yolcuların araçtan dışarı savrulma nedenli ölüm ile yaralanmaların meydana geldiği konusunda bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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