Eskişehir'de Emekli Doktorun Şüpheli Ölümü

Eskişehir'de Emekli Doktorun Şüpheli Ölümü
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Eskişehir'de yalnız yaşayan emekli doktor M.S.G., evinde hareketsiz bulundu. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri şüpheli ölüm kaydıyla olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'de yalnız yaşayan emekli doktor evinde ölü bulundu. Doktorun yaptığı incelemenin ardından şüpheli ölüm kaydıyla polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Doktorlar caddesindeki bir apartmanın ikinci katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan emekli 1967 doğumlu 58 yaşındaki M.S.G. isimli doktordan 3 gündür haber alamayan Ankara'daki bir arkadaşı, iki haftada bir eve gelen temizlikçiye haber verdi. Temizlikçinin ihbarı üzerine adrese polis ve çilingir sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, M.S.G.'yi yatak odasında hareketsiz halde buldu. Evde hafif kokuların olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.S.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Doktorun yaptığı incelemenin ardından şüpheli ölüm kaydıyla polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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