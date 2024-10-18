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Eskişehir'de Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı
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Eskişehir'de çaldığı elektrikli bisikletle polis ekiplerinden kaçmaya çalışan şüpheli M.Y., yapılan operasyon sonucunda yakalandı ve tutuklandı. Ele geçirilen bisiklet sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de çaldığı elektrikli bisikletle polis ekiplerinden kaçarken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.Y. isimli şüphelinin bisiklet hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda, çalıntı elektrikli bisiklet ile ekiplerden kaçan şüpheli suçüstü yakalandı. Ele geçirilen bisiklet ise sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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