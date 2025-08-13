Eskişehir'de Elektrik Panosu Patladı: Yangın Kontrol Altında

Eskişehir'de elektrik panosunun patlaması sonucunda çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Arifiye mahallesi Alaeddin caddesi üzerinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın önündeki elektrik panosu henüz belirlenemeyen sebepten dolayı patladı. Yaşanan patlama sonucunda yükselen alevlere çevredeki vatandaşlar yangın söndürme cihazı müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay maddi hasarla atlatıldı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR