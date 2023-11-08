Eskişehir'de Elektrik Direğine Kahve Zincirine Tepki

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir elektrik direğine, ABD'li kahve zincirine tepki amacıyla 'Kahvenizin içinde bebek kanı var! Afiyet olsun' yazısı yapıştırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir elektrik direğine, ABD'li kahve zincirine tepki amacıyla "Kahvenizin içinde bebek kanı var! Afiyet olsun" yazısı yapıştırıldı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerindeki bir elektrik direğine yapıştırılan yazı dikkat çekti. Gazze'ye saldırılar düzenleyen İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın hedef alındığı bir yazı yapıştırıldı. Yazıda "Kahvenizin içinde bebek kanı var! Afiyet olsun' yazdığı görüldü. - ESKİŞEHİR