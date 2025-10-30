Haberler

Eskişehir'de Ele Geçirilen Çalıntı Elektrik Sayaçları İade Edildi

Güncelleme:
Eskişehir'de 10 adet elektrik sayacını çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Çalıntı malzemeler ilgili kurum yetkililerine geri teslim edildi.

Eskişehir'de 10 adet elektrik sayacını çalan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, ele geçirilen çalıntı malzemeler ilgili kurum yetkililerine geri teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, özel bir elektrik dağıtım şirketine ait 10 adet elektrik sayacı 27 Ekim 2025 tarihinde çalındı. Şirket yetkililerin müracaatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, olayın şüphelisinin M.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüphelinin çaldığı sayaçları ise N.K. isimli hurdacıya sattığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, M.K. isimli şahıs adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen çalıntı elektrik sayaçlarının ilgili kurum yetkililerine geri teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
